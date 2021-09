Dimitar Berbatov, ex-avançado do Man. United, falou sobre o impacto de Cristiano Ronaldo no regresso ao Manchester United e não viu só aspetos positivos.

«Dois jogos, três golos para Cristiano Ronaldo com a camisola do Manchester United. Não estou surpreendido com o impacto imediato que ele causou e vai melhorar com o decorrer da temporada. Não dá para contestar a veia goleadora dele e a aura que ele traz para a equipa. Os adeptos deram-lhe as boas-vindas no sábado passado e ele retribuiu com dois golos bem marcados», começou por dizer em declarações a uma casa de apostas desportivas.

«Será interessante ver como Ole Gunnar Solskjaer vai manter os outros jogadores felizes. Ele terá que decidir como usará jogadores como Edinson Cavani e Anthony Martial. É nesta altura que se torna difícil gerir uma equipa talentosa, porque os jogadores vão sentir-se prejudicados», apontou o antigo internacional búlgaro.

«Cavani provavelmente não está feliz. Ele teve uma ótima primeira temporada no United, mas perdeu importância na equipa e a camisola número sete. Espero que Ole tenha tido uma conversa honesta com Cavani sobre seus planos para a equipa», continuou.

«O trabalho do treinador é escolher a melhor equipa, mas os jogadores querem sempre jogar e não ficam felizes quando são deixados de fora», disse ainda Berbatov.