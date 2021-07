O Manchester United apresentou o equipamento alternativo para a temporada 2021/22, que, segundo o clube, é uma celebração da «juventude, do arrojo e da próxima geração».

«O novo equipamento é inspirado no poder da juventude e nos incríveis feitos que podem ser alcançados quando defendemos aquilo em que acreditamos, temos fé em nós próprios, e, acima de tudo, arriscamos», explicam os Red Devils, que dão como exemplo os jovens jogadores Marcus Rashford e Mason Greenwood, ambos de Manchester e formados nas escolas do clube.

