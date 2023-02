Erik ten Hag é o nome responsável por ter acabado com o jejum de títulos do Manchester United ao fim de quase seis anos, com a conquista da Taça da Liga de Inglaterra, no passado domingo.

Ora, em Wembley, o técnico neerlandês foi um dos reis da festa dos red devils: ainda no relvado, Ten Hag soltou-se e dançou com Lisandro Martínez e Antony, dois dos sul-americanos do plantel.

Depois, já no regresso aos balneários, o timoneiro da formação de Manchester tinha à espera no túnel alguém muito especial: Sir Alex Ferguson. O lendário treinador do United esteve em Wembley e não quis deixar escapar a oportunidade de congratular Ten Hag.

Ora veja os momentos:

Erik ten Hag dancing with Antony & Martinez 🤣🕺 pic.twitter.com/D1pAaHBP9G — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2023