O Manchester United entrou na temporada 2024/25 com o pé direito, depois de vencer o Fulham por 1-0, na primeira jornada da Premier League.

Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titular, os red devils receberam a equipa de Marco Silva em Old Trafford no jogo inaugural do campeonato inglês.

Depois de um jogo em branco, foi Joshua Zirkzee a salvar o Man. United, ao resgatar os três pontos aos 87 minutos, depois de uma assistência de Garnacho.

De referir que o avançado neerlandês chegou ao Man. United no presente mercado de transferências, contratado ao Bolonha, e ainda não tinha somado qualquer minuto pela equipa principal. À hora de jogo, Erik ten Hag lançou o futebolista de 23 anos e acabou por ser o mesmo a marcar o golo da vitória.

Destaque também para a não convocatória de Jadon Sancho, que deve estar de saída do Manchester United.