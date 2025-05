Figura incontornável no atual Manchester United, ainda que nem sempre pelos melhores motivos, Harry Maguire confia numa época diferente, para melhor, em 2025/2026, para os Red Devils. «Acredito que as coisas vão mudar rapidamente», comentou o internacional inglês, à estação televisiva britânica Sky Sports.

Com lugar garantido no plantel do United na próxima temporada, Maguire admite que, nos últimos tempos, «os resultados não têm sido bons o suficiente, alguns foram até embaraçosos», mas o clube está empenhado em dar a volta à situação.

«Precisamos de reforços no verão. Quero que chegue o máximo de jogadores capazes de tornar a equipa mais competitiva. Quero fazer parte de uma equipa bem-sucedida. O clube vai fazer um bom trabalho no verão e melhorar bastante», acredita o defesa-central, de 32 anos.

O primeiro passo rumo a um futuro mais risonho para o Manchester United pode ser dado já no dia 21 de maio, quando defrontar o Tottenham na final da Liga Europa. «O clube foi construído com base nos títulos que conquistou, sempre o conseguiu fazer ao longo da sua história. Vai ser um grande jogo e estamos ansiosos por o disputar», referiu Maguire.

O Manchester United, orientado pelo português Ruben Amorim, vive uma das épocas mais difíceis da sua história na Premier League, na qual ocupa um modesto 16.º lugar. Uma possível vitória na final da Liga Europa vale um troféu relevante aos Red Devils e uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.