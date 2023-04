O Manchester United anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Alejandro Garnacho.

Até agora, o vínculo do jovem de 20 anos terminava em 2024, mas Garnacho prolonga a ligação aos red devils até ao verão de 2028.

O extremo argentino chegou ao United em 2020, então com 16 anos, proveniente do Atlético de Madrid. Esta época, já tem quatro golos em 29 jogos pela equipa de Erik ten Hag.

We are thrilled to announce @AGarnacho7 has committed his future to United! 🤩#MUFC