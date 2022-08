O Manchester United averbou a segunda derrota em dois jogos na Premier League 2022/23, sendo goleado no reduto do Brentford por 4-0. Para além de visar os proprietários do clube e os jogadores, Gary Neville criticou o onze inicial apresentado por Erik ten Hag.

«Se me perguntassem antes do jogo se o Brentford poderia marcar de livre, eu diria que sim. O Ten Hag escolheu a equipa mais baixa, esperando que pudesse superar o Brentford em jogo jogado, mas tens de saber lidar com o lado físico da Premier League. Aquilo parecia uma equipa de homens contra uns sub-9», atirou a antiga glória do United.

Gary Neville diz que a equipa foi «dizimada», salientando que esse é um novo ponto baixo: «Se pensavam que isto não podia piorar, acabou de acontecer. Estes jogadores já demonstraram, com três treinadores diferentes, que não se esforçam o suficiente. Estão totalmente sem confiança e precisam de ajuda.»

Já Rio Ferdinand, à hora do jogo, sentiu vontade de desligar o telemóvel, face às inúmeras mensagens que estava a receber. «O meu telemóvel vai ser desligado. Dói-me a cabeça, o coração, precisa-se de ajuda», escreveu o ex-defesa-central.

Brentford are slapping us up….my phones going off….my head hurts….my heart…HELP NEEDED — Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 13, 2022

Mais tarde, no seu canal de Youtube, Ferdinand atacou sobretudo a política de contratações do Manchester United: «Tenho pena pelos jogadores e pelo Ten Hag, que deve estar à espera de reforços. Tenho pena pelo Cristiano Ronaldo, que é assobiado e que também devia estar à espera de novos jogadores, de uma nova equipa.»

«O United tornou-se o principal alvo de todas as brincadeiras na Premier League. Eu já nem posso gozar com os adeptos do Arsenal, com as equipas que estão abaixo de nós. Estou a ser ridicularizado pelos adeptos do Brentford na rua, agora até os adeptos do Brentford gozam connosco», lamentou o antigo jogador.