Eliminado da Taça de Inglaterra, da Liga dos Campeões e da Taça da Liga, e fora dos lugares de acesso à Champions na Premier League, a época do Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, tem sido alvo de muitas críticas.

A mais recente é de Gary Neville, uma das lendas do clube, que criticou o comportamento dos jogadores e restante staff fora do campo, numa publicação nas redes sociais.

«Sou do tempo em que os jogadores, treinadores e dirigentes do Manchester United não eram vistos no seu restaurante italiano local depois de um empate em casa e muito menos após uma eliminação na Champions. Na última semana, vimos uma tour global de eventos de Fórmula 1, concertos, críquete e UFC. Que falta de noção», escreveu.

Curiosamente, Lineker, antigo jogador do Barcelona e uma das figuras mais influentes do futebol inglês, respondeu a Neville.

«É verdade, estavam ocupados no bar do fundo da rua sem que todos estivessem nas redes sociais a espiá-los», escreveu o antigo jogador do Tottenham e do Barcelona.