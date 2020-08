Harry Maguire, capitão do Manchester United, foi este sábado presente a juiz por agressão a um polícia, depois de ter sido detido na quinta-feira na ilha grega de Mykonos devido a desacatos num bar.

À saída, o jogador recusou-se a responder às perguntas dos jornalistas. Questionado pela Sky News sobre se Harry Maguire era um homem livre, o advogado Konstantinos Darivas disse apenas: «Neste momento, sim.»

A imprensa grega adianta que o jogador pode mesmo regressa a Inglaterra e que o julgamento terá lugar no próximo dia 25 de agosto.

Veja as imagens da saída de Maguire do tribunal na galeria associada e no vídeo abaixo: