Um porta-voz de Harry Maguire confirmou esta quinta-feira que a polícia foi chamada à casa do defesa do Manchester United devido a uma ameaça de bomba.

«Nas últimas 24 horas, Harry recebeu uma séria ameaça à casa da sua família. Ele relatou isso à polícia, que agora está a investigar o assunto. A segurança da sua família e daqueles que o rodeiam é, obviamente, a sua prioridade número um», afirmou o representante do futebolista, citado pela Sky News.

Depois da goleada por 4-0 sofrida em Anfield Road, na terça-feira, os red devils voltam a jogar este sábado, no terreno do Arsenal. «Ele continuará a preparar-se para o jogo deste fim de semana normalmente e não comentaremos mais detalhes neste momento», afirmou ainda o porta-voz do capitão do Manchester United.

A polícia de Cheshire, refira-se, também já tinha informado que foi chamada para uma ocorrência após relatos de ameaça de bomba na área de Wilmslow.