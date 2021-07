Ainda estamos na pré-época, mas para os lados de Manchester já há quem brilhe a grande altura. E, para já, ainda não é Bruno Fernandes.

De regresso ao Manchester United após um empréstimo à Lazio, Andreas Pereira marcou um golo do outro mundo no empate nos red devils frente ao Brentford (2-2), em mais um jogo de pré-época.

Ora veja:

Aproveitando uma bola a ‘pingar’ à entrada da área, o médio brasileiro rematou de primeira sem deixar a redondinha cair e marcou um golaço de encher o estádio.

Na altura, foi o 2-1 do United, depois do golo inaugural de Elanga para a equipa de Solskjaer e do empate de Baptiste aos 20 minuto. Mbeumo, a 12 minutos dos 90, fez o 2-2 final.

De resto, Diogo Dalot foi lançado na equipa de Manchester ao intervalo, enquanto Bruno Fernandes ainda não foi opção.