Na antevisão ao jogo com o Wolverhampton, para a 15.ª jornada da Premier League, Ruben Amorim, treinador do Manchester United, comentou a inconstância revelada pela sua equipa nos últimos tempos, que tem inviabilizado a subida aos lugares cimeiros da tabela.

«Não acho que seja algo mental ou que os jogadores estejam a pensar: “Vamos para o top 5”. Em alguns momentos jogamos bem, noutros jogamos mal, mas não estamos a conseguir os resultados», resumiu o técnico português, numa conferência de imprensa em que revelou que Diogo Dalot deve estar apto para o encontro no Molineux.

Com os jornalistas a insistirem no tema, Amorim abordou a eficiência da equipa na disputa por segundas bolas. «Estar preparado para lutar por elas talvez seja mais tático do que físico», notou.

Sobre o facto de o Wolverhampton ainda não ter conseguido vencer na atual edição da Liga inglesa, o treinador do United avisou que «não existem equipas na história da Premier League que não tenha ganhado um único jogo», pelo que «tudo pode acontecer». «Temos de tentar melhorar, trabalhar muito bem e preparar um jogo difícil porque connosco é sempre um jogo difícil», acrescentou.

Contornando a questão do ataque ao mercado em janeiro, o técnico foi “bombardeado” com questões sobre a diminuta aposta em jogadores formados no clube, com Kobbie Mainoo como exemplo disso.

«Só quero vencer. Tento colocar os melhores jogadores em campo sem olhar para quem são, não me importo com isso. Vocês adoram o Kobbie. Ele é titular na seleção inglesa, mas isso não significa que eu tenha de o pôr a jogar quando sinto que não o devo fazer. Portanto, é a minha decisão», explicou.

O Manchester United, oitavo classificado na Premier League com 22 pontos, visita o Molineaux, casa do Wolverhampton (último com apenas dois pontos conquistados), na segunda-feira (20h00), um encontro que pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.