O triunfo do Tottenham sobre o Manchester United na final da Liga Europa (1-0) ecoa na imprensa internacional, com particular incidência no Reino Unido e Espanha, país no qual decorreu o duelo – em Bilbau.

A imprensa britânica visa, em particular, o «desaparecimento» de Bruno Fernandes, além das escolhas de Ruben Amorim.

«A final da Liga Europa foi um jogo de regresso à Premier League: rápido, furioso e ridiculamente mau», Tim Spiers no Athletic.

«Um duelo pastelão, com os defesas a esforçarem-se para concederem oportunidades de golo. Poderia resultar num 3-3, ou num jogo muito mau. Infelizmente, foi a segunda opção. (…) Estas duas equipas têm provado que não são boas a jogar futebol. Na Europa? Sim, competentes.»

«Se não viu o jogo: os Spurs aplicaram pressão alta, ameaçaram de bola parada, marcaram um golo terrível e recuaram para a respetiva área na segunda parte. (…) A perda de tempo foi vergonhosa. Ao minuto 56, Richarlison ganhou a bola, correu num contra-ataque promissor, mas tentou ganhar uma falta.»

«Final horrível – promessa de Amorim, tensões com Garnacho, Glazer e Ratcliffe vaiados», Laurie Whitwell no Athletic.

«Amorim vinha, até ao momento, planeando o futuro e, por isso, sentiu-se obrigado a manter a ideia tática de 3-4-2-1, apesar da urgência de marcar. (…) Bruno Fernandes já embalou a equipa muitas vezes, mas sofreu um mau jogo. (…) O que significa uma campanha sem Liga dos Campeões para o futuro de Fernandes?»

«A credibilidade de Amorim foi afetada. (…) Mas, Ratcliffe, Omar Berrada e Jason Wilcox precisam de lhe fornecer jogadores adequados para o sistema pretendido. Há negociações avançadas por Matheus Cunha (Wolves), enquanto Liam Delap (Ipswich) esteve em Manchester na segunda-feira. Resta saber se a ausência da Champions vai afetar estes negócios.»

«Fernandes fracassa e perde», Jamie Jackson no Guardian.

«Procura-se desesperadamente um sistema que permita ao Manchester United criar uma cornucópia de oportunidades de golo, além de um Bruno Fernandes que não desapareça precisamente quando Ruben Amorim mais precisa dele.»

«Pesada, ineficaz e sem talento: esta tem sido a formação 3-4-3 de Amorim. (…) Uma lei simples: se Bruno Fernandes não aparecer, os comandados de Amorim vão atravessar sérias dificuldades. A ineficácia de Bruno Fernandes foi a principal razão pela qual os três duelos anteriores com o Tottenham terminaram com derrota.»

«Um longo verão de análise aguarda Bruno Fernandes, de 30 anos. Importa questionar se consideraria uma transferência caso o único talento de classe mundial do Man United atraia uma proposta de uma equipa de elite.»

«Spurs prevalecem com projeto de Mourinho e ultra pragmatismo numa final desconcertante», Jonathan Wilson no Guardian.

«Finais não são para jogar; são para vencer. Quem se importa com o espetáculo? Quem se importa com a qualidade? O futebol é sobre narrativa e drama, mais do que sobre domínio. O Tottenham vai ignorar o quão caótica foi a final, enquanto celebra o primeiro troféu desde 2008, o primeiro na Europa em 40 anos.»

«Parece estranho que Ange Postecoglou tenha demorado tanto para se afastar do seu estilo de ataque e pressão alta, optando por um modelo que José Mourinho deixou algures numa gaveta.»

«O momento decisivo foi inteiramente condizente com o jogo, um golo confuso para resolver uma final confusa. (…) Um golo absolutamente ridículo.»

«Desastre e êxtase em San Mamés», Pablo Montaño no AS.

«Numa final com mais medo do que futebol, e que dificilmente vai entrar para a história, nem o capitão Bruno Fernandes, ou Casemiro, foram capazes de salvar o Man United. Enquanto o projeto de Ruben Amorim tem futuro em Old Trafford, os dias de Ange Postecoglou pareciam contados no Tottenham. Mas, atingir a final da Liga Europa permitiu-lhe manter o cargo. E, agora, conseguiu o perdão e vai continuar para a próxima temporada.»