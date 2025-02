Ruben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Everton, da 26.ª jornada da Premier League. Aos jornalistas, o treinador do Manchester United revelou que sente mudanças na equipa, começando pelo diferente «som do treino»

«Para mim o treino é muito importante e eles estão a melhorar, a criar relações e até o som do treino é diferente. Mas temos de usar isso no jogo e temos de dar esse passo, sinto que nos treinos estamos a ficar mais unidos e a perceber a forma como queremos jogar, mas depois nos jogos temos muitas dificuldades», referiu em conferência de imprensa.

«O som no treino? É quando se está a treinar, a falar, a pedir a bola ou instruções. Sente-se no ambiente. Se passarmos a nossa vida como jogadores e treinadores, até o som do treino é importante e sinto que estamos a mudar isso», partilhou.

Questionado sobre o sorteio dos «oitavos» da Liga Europa, que colocou os red devils contra os espanhóis da Real Sociedad, o treinador português afastou qualquer foco em «troféus» e garantiu que por agora só quer «vencer o Everton».

«Eu só quero vencer todos os jogos. Estamos numa situação difícil na Premier League. Temos muitos problemas para resolver em todos os jogos. Se estou focado em um jogo contra a Real Sociedad e pensando em troféus? Não é a maneira certa de fazer o meu trabalho. Só quero vencer o Everton», referiu.

Por fim, Amorim revelou que Eriksen, Ugarte e Leny Yoro regressaram de lesão, mas Amad Diallo, Mason Mount, Luke Shaw, Toby Collyer, Kobbie Mainoo, Altay e Tom Heaton ainda estão entregues ao departamento médico.

Este sábado, pelas 12h30, o Everton recebe o Manchester United, na 26.ª jornada da Premier League. Acompanhe tudo com o Maisfutebol.