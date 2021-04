Bruno Fernandes realizou uma sessão de perguntas e respostas nesta quinta-feira, depois de representar a seleção de Portugal em dois dos três compromissos referentes ao apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.



O médio português elegeu, por exemplo, o melhor golo que marcou na Premier League pelo Manchester United: um cabeceamento frente ao Everton, no Goodison Park, a 7 de novembro de 2020.



Bruno Fernandes bisou e fez uma assistência para Cavani nesse triunfo no reduto do Everton (1-3). O antigo jogador do Sporting já apontou 24 golos no campeonato inglês, em 43 encontros.



No total, o internacional português marcou 35 golos em 67 jogos pelo Manchester United.