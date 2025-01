O Manchester United ainda atravessa tempos turbulentos, mas o empate em Liverpool e o sucesso em Londres na eliminatória da Taça de Inglaterra frente ao Arsenal permitiram à equipa de Ruben Amorim deixar para trás um período negro.

Em entrevista à Sky, Bruno Fernandes, capitão dos Red Devils, mostrou-se convicto de que a equipa está num bom caminho e vincou a importância de não ter havido desvios no caminho quando as coisas estavam a correr mal.

«Quando não temos bons resultados e boas exibições é fácil deixar de acreditar em tudo o que estamos a fazer. Uma das coisas boas que temos como equipa foi termos continuado a acreditar no que estávamos a fazer, a treinar e no sítio para onde queríamos ir enquanto equipa, onde é que o staff queria que fôssemos enquanto equipa e no que queríamos melhorar», referiu o médio internacional português.

«É isso que agora nos está a dar mais algum crédito. As pessoas provavelmente pensaram que o treinador tinha de mudar, que a defesa a defesa a quatro ou a cinco não estava a funcionar, ou que era preciso voltar à defesa a quatro, ou que precisávamos de um avançado. (...) Sempre que perdemos ou que algo corre mal, toda a gente tem uma opinião sobre o que devíamos fazer de diferente», acrescentou.

Bruno Fernandes elogiou a persistência de Ruben Amorim. «O treinador tem a sua ideia e o que nós, jogadores, entendemos é que ele acredita mesmo nisso. E não há forma de não acreditarmos. (...) Tudo o que eles nos diz e passa, mesmo o staff, ele fá-lo de uma forma que nos faz acreditar no que estamos a fazer. Mesmo em momentos em que sofremos um golo ou temos um percalço, ele faz-nos entender que o que estamos a fazer vai funcionar se o fizermos da forma certa. E isso foi o mais importante neste período em que não obtivemos bons resultados», sustentou.

O médio de 30 anos reconheceu que a equipa de Ruben Amorim ainda precisa de adquirir a consistência que lhe permitirá ser competitiva, tal como o foi em Liverpool e em Londres, na grande maioria dos jogos. Até porque é isso que fará com que os adeptos voltem a estar incondicionalmente a apoiá-la. Temos de entender que se conseguirmos manter este nível, estas exibições e, mais importante, os resultados, os adeptos vão apoiar-nos muito. Estiveram 8 mil no Emirates e temos de trazer de volta a Old Trafford o que havia no passado, em que toda a gente que ia jogar lá sentia medo, porque a qualquer momento o United podia marcar um golo. Nós tivemos tivemos como equipa para acreditar no processo e precisamos que os adeptos tenham a mesma paciência e que acreditem nos jogadores. Conseguimos lá chegar, já se viu isso, temos de provar que conseguimos fazê-lo de três em três dias. E vamos fazê-lo, mas precisamos do apoio deles», apelou.