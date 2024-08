Bruno Fernandes renovou contrato até 2027 com o Manchester United, durante esta quarta-feira. Pode, assim, manter-se no clube inglês durante sete anos - chegou em janeiro de 2020, proveniente do Sporting.

Em declarações à ESPN, o médio internacional luso admitiu o interesse (largamente noticiado) nele e falou em «propostas concretas». Durante muito tempo, falou-se na possibilidade de Bruno jogar na Arábia Saudita.

«Fui abordado [por outras equipas], o clube estava ciente de que havia a possibilidade de eu sair, tive propostas concretas. Mas o clube demonstrou que precisava de mim, que estava num momento de mudança e que queriam fazer as coisas de maneira diferente. E eu acredito que existe um futuro de sonho neste clube com as mudanças que estão acontecer. A minha opção de ter ficado vem daí. Eram outros rumos que seriam interessantes para mim, seriam outro tipo de expectativas», explicou.

«Mas eu sinto-me bem aqui, sinto-me querido e sinto que o clube tem sido muito respeitoso comigo. Foi uma opção muito familiar, porque a minha família se sente muito bem aqui, sentimo-nos em casa. E eu acho que não há coisa melhor do que sentir-se em casa, principalmente se formos apreciados pelo clube, pelos adeptos, pelos companheiros. É algo que no futebol é muito difícil de se conquistar. Acho que até agora consegui conquistar isso e acho que ainda tenho muitas coisas a dar a esse clube. Por tudo que o clube fez por mim e me fez tornar, acho que ainda consigo dar algo mais» completou o internacional português.

Bruno Fernandes custou 65 milhões de euros ao clube, em janeiro de 2020. Desde então, disputou 234 jogos pelo Manchester United, marcando 79 golos e dando outros 67 aos companheiros.