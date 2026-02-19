O antigo jogador do Manchester United, Owen Hargreaves, sente que o sucessor de Ruben Amorim no banco dos red devils, Michael Carrick, «tem sido perfeito» e deixa um desabafo: «O facto de o Kobbie Mainoo pouco ter jogado durante mais de um ano é de loucos.»

Sem mencionar o nome de Amorim, o internacional inglês, hoje com 45 anos, foi muito crítico para com as escolhas do treinador português durante a sua estadia em Old Trafford.

«Sob o comando de Carrick, passaram de jogar com três centrais para apenas dois e os alas são agora defesas laterais. Atualmente, a equipa joga com um meio-campo a três, com o Bruno (Fernandes) como 10 a criar, e passou a jogar com extremos. Carrick colocou todos os jogadores nas suas posições naturais. Isso não é ciência avançada», analisou, no canal de Youtube The Breakdown.

Depois há o caso Mainoo, que com Amorim não teve muitas oportunidades, mas virou figura de primeira linha com Carrick. «É um dos maiores talentos do futebol mundial. Para um miúdo, que praticamente não jogou durante um ano, aparecer a jogar como o fez contra o Manchester City e o Arsenal, é a prova da sua qualidade», defende o antigo médio.

Hargreaves, que conquistou uma Liga dos Campeões e uma Premier League pelo United, acredita até que «Old Trafford está de volta». «Até este momento, o Carrick tem sido perfeito, ainda não fez nada errado. Os adeptos estão felizes e, ainda mais importante, a equipa está a ganhar. E o futebol é apenas sobre isso, ganhar. Quando ganhas, resolves muitas coisas», completou.

Desde que assumiu o cargo de treinador do United, em janeiro deste ano, Michael Carrick soma quatro vitórias e um empate, em cinco jogos. Os red devils ocupam a quarta posição da Premier League, com 45 pontos.