Edinson Cavani ainda não vai estar disponível para o jogo do Manchester United, no próximo sábado, em St. James Park, frente ao Newcastle, mas já deverá estar disponível para a estreia da equipa inglesa na Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, o anterior clube do internacional uruguaio.

O avançado, contratado no último dia de mercado, depois de ter terminado o vínculo ao PSG, está ainda em período de quarentena, depois de ter chegado a Manchester proveniente de França, pelo que ainda não está apto para a deslocação a Newcastle.

A estreia de Cavani com a camisola do Manchester United deverá ficar, assim, adiada para dia 20, dia em que a equipa de Old Trafford visita um palco que o avançado conhece muito bem, o Parque dos Príncipes, para defrontar o PSG.

Para o jogo de sábado, o treinador Ole Solskjaer também não vai poder contar com o Anthony Martial que, além de estar ao serviço da seleção francesa, vai cumprir o primeiro de três jogos de suspensão, depois de ter sido expulso na goleada consentida diante do Totenham de José Mourinho. O avançado francês, além do Newcastle, também vai falhar os embates com o Chelsea e com o Arsenal.

Assim, sem Cavani e Martial, as opções de Solskjaer para o ataque deverão passar por Rashford, Ighalo ou pelo jovem Greenwood.