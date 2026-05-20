Eleito o futebolista do ano pela Associação de Jornalistas de Futebol de Inglaterra, Bruno Fernandes abordou a troca de treinador no Manchester United, a meio da época, e respondeu a Roy Keane, que considerou «um circo» todo o mediatismo em torno da possibilidade de o camisola 8 dos Red Devils bater o recorde de assistências numa edição da Premier League. «Tento sempre ganhar troféus, não prémios individuais», assegurou o internacional português.

Em declarações à estação britânica Sky Sports, Bruno Fernandes admitiu que viveu «um grande final de época», por ter conseguido «desfrutar bastante do futebol e, mais importante, com a equipa a conseguir resultados».

Esse período aconteceu depois da troca de treinador em Old Trafford, quando Michael Carrick rendeu Ruben Amorim no banco do United, em janeiro deste ano.

«Quando isso aconteceu, não estávamos longe do objetivo que queríamos alcançar esta época, que era o top-4» na Premier League, lembrou Bruno Fernandes, «mas o clube sentiu necessidade de mudar por diferentes razões», notou.

O português contou ainda que chegou a trocar ideias com Carrick, tendo ambos concordado que a equipa «podia e queria jogar melhor».

«O Michael [Carrick] chegou com uma personalidade forte, mas também com a tranquilidade para perceber o que precisava de fazer para tirar o melhor da equipa. E fê-lo da melhor forma», elogiou o capitão do United, para concluir: «Não conseguimos atingir o nível que queríamos, mas desde que ele chegou os resultados mostram que fomos uma das melhores equipas da Premier League.»

Roy Keane não fica sem resposta

Sobre as críticas feitas pela lenda do Manchester United, Roy Keane, motivadas pela importância que se está a dar à possibilidade de Bruno Fernandes se tornar no jogador com mais assistências numa edição da Liga inglesa, o médio português deixou uma garantia.

«Não é algo que eu vá perseguir. As pessoas podem ter diversas opiniões sobre mim, mas não podem dizer que não procuro ajudar a equipa a torná-la o mais bem-sucedida possível. Tento sempre ganhar troféus, não prémios individuais», disse.

Com 20 assistências para golo na atual edição da Premier League, Bruno Fernandes já igualou Kevin De Bruyne [2019/20] e Thierry Henry [2002/03] no topo deste ranking particular. Na última jornada do campeonato, frente ao Brighton, vai tentar tornar-se no recordista absoluto da competição.

O Manchester United, recorde-se, já garantiu o terceiro lugar na Liga inglesa, que lhe permitirá regressar à Liga dos Campeões, depois de dois anos de interregno.