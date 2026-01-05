Manchester United
Maguire reage à saída de Amorim: «Obrigado por tudo, desejo-lhe o melhor»
Internacional inglês foi o primeiro jogador a reagir à decisão do Man United. O defesa foi protegido por Amorim em várias ocasiões
A recuperar de lesão muscular numa coxa desde o princípio de novembro, Harry Maguire foi o primeiro jogador do Manchester United a reagir ao despedimento de Ruben Amorim. O internacional inglês recorreu às redes sociais para deixar uma breve mensagem.
«Obrigado por tudo. Desejo-lhe o melhor no futuro», escreveu o defesa de 32 anos. Maguire é um dos capitães do Manchester United e foi por várias vezes defendido por Ruben Amorim.
O Manchester United é sexto classificado da Premier League, com 31 pontos, igualado com o Chelsea (5.º), e visita o Burnley (19.º) na quarta-feira (20h15). Darren Fletcher é o treinador interino.
