A recuperar de lesão muscular numa coxa desde o princípio de novembro, Harry Maguire foi o primeiro jogador do Manchester United a reagir ao despedimento de Ruben Amorim. O internacional inglês recorreu às redes sociais para deixar uma breve mensagem.

«Obrigado por tudo. Desejo-lhe o melhor no futuro», escreveu o defesa de 32 anos. Maguire é um dos capitães do Manchester United e foi por várias vezes defendido por Ruben Amorim.

O Manchester United é sexto classificado da Premier League, com 31 pontos, igualado com o Chelsea (5.º), e visita o Burnley (19.º) na quarta-feira (20h15). Darren Fletcher é o treinador interino.

