Apesar do momento ascendente do Manchester United, Matheus Cunha não esquece o trabalho de Ruben Amorim. O avançado brasileiro de 26 anos desdobrou-se em elogios ao treinador português e recordou a pressão que culminou na mudança de timoneiro.

«Sempre fui muito grato ao Ruben Amorim, quando as coisas mudam é muito fácil ver o passado como o problema. Mas o Ruben foi uma pessoa incrível. O sucesso que temos vem do trabalho dele. A pressão sobre a formação tática foi tão grande que nos esquecemos do quão simples era o contexto, focando no negativo. Acho que a numerologia do futebol é muito ilusória, porque acabamos ataques de diversas formas e a defender com a “formação do Ruben”», disse à DAZN.

A viver a época de estreia pelo Man United, Matheus Cunha regista seis golos e duas assistências em 25 jogos.