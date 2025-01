Denis Law, de 84 anos, faleceu esta sexta-feira. A lenda do Manchester United e antigo avançado do Manchester City foi o único escocês a conquistar a Bola de Ouro (1964).

Nascido em Aberdeen, e apelidado como «O Rei» ou «O Homem da Lei», despontou no Huddersfield Town, reforçando o Manchester City em 1959.

Depois de uma breve passagem pelo Torino, regressou a Inglaterra pela porta do Manchester United, em 1962. Pelos «Red Devils» conseguiu 237 golos em 404 jogos, sendo apenas superado por Rooney e Bobby Charlton.

A última mudança na carreira aconteceu em 1973, quando regressou ao Man. City. Bateu o recorde de transferências no Reino Unido por três ocasiões.

Terminou a carreira com oito títulos, entre os quais a Liga dos Campeões (2) e a Premier League (2).

Pela Escócia acumulou 55 internacionalizações, conseguindo 30 golos, detendo a coroa entre os goleadores desta seleção.

Em 2021, Denis Law foi diagnosticado com alzheimer e demência vascular.

Uma vez que é recordado no Manchester United como o rei da arquibancada de Old Trafford – Stretford End – e com direito a uma estátua nas imediações do estádio, o clube treinado por Ruben Amorim recorreu às redes sociais para prestar homenagem.

Everyone at Manchester United is mourning the loss of Denis Law, the King of the Stretford End, who has passed away, aged 84.



Our deepest condolences go out to Denis’s family and many friends. His memory will live on forever more.