Joe Thompson, de 36 anos e formado no Manchester United, faleceu esta sexta-feira, anunciou a família. O antigo médio encerrou uma longa batalha com o cancro, diagnosticado pela terceira vez em abril de 2024.

Enquanto profissional, representou os ingleses do Rochdale, Tranmere Rovers, Bury, Southport, Carlisle United e Blyth Spartans, além do Wrexham, do País de Gales. Nos últimos anos, uma vez que jogava em divisões inferiores, Joe Thompson foi comentador.

«É com tristeza que informamos que Joe Thompson morreu. Uma personalidade calorosa, com uma profunda ligação ao nosso clube desde jovem. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos», escreveu o Man United, recordando uma entrevista do antigo médio inglês.

«Nunca quis ser conhecido como um grande jogador. Quero ser conhecido como um grande homem. A adversidade surge de formas diferentes, mas o amor e a união vão vencer», disse Joe Thompson.

A man who epitomised our club's values ❤️



We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.



A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025