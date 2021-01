É uma prova do enorme impacto que Bruno Fernandes teve no campeonato inglês: o médio chegou ao Manchester a 29 de janeiro do ano passado e, desde então, nenhum clube somou tantos pontos.

O que significa que se o campeonato começasse quando Bruno Fernandes chegou, há mais ou menos um ano, o Manchester United seria líder da Liga Inglesa. Os Red Devils somaram desde que o internacional português chegou um total de 68 pontos no campeonato. Ora o clube que mais se aproxima são os rivais Manchester City e Liverpool, ambos com 62 pontos: o que ainda assim significa menos seis pontos do que o United no mesmo período de tempo.

O pódio é encerrado com o Tottenham, de José Mourinho, que somou 55 pontos (menos treze do que o Man. United), no quarto posto, e pelo Chelsea, com 52 pontos, no quinto lugar.

A influência de Bruno Fernandes nota-se também nos números que o internacional português alcançou ao longo deste ano. O médio fez um total de 31 jogos (30 como titular), sendo que marcou 19 golos e realizou 14 assistências, num total de participação direta em 33 golos: uma média superior a um golo por jogo, portanto.

Bruno Fernandes criou, de resto, 13 grandes oportunidades de golo e realizou 2,7 passes decisivos por encontro, dando uma média absurda de 75,9 toques na bola por jogo.