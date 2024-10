Erik Ten Hag já não é treinador do Manchester United, comunicaram os Red Devils.

O treinador de 54 anos não resistiu à derrota neste domingo com o West Ham em Londres, que empurrou o histórico clube de Manchester para o 14.º lugar da Premier League.

Ten Hag estava no Man United desde abril de 2022. Desde então venceu dois troféu - a Taça da Liga em 2023 e a Taça de Inglaterra na época passada - mas os resultados no campeonato ficaram quase sempre muito aquém do esperado.

Em 2022/23 ainda obteve um terceiro lugar, mas na temporada passada não foi além do oitavo posto a 31 (!) pontos do campeão Manchester City.

Ruud van Nistelrooy, até agora adjunto de Ten Hag, vai ficar como treinador interino até à escolha de um novo timoneiro.

(artigo atualizado)