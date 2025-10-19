No rescaldo ao triunfo em Anfield, ante o Liverpool (2-1), Ruben Amorim falou aos jornalistas em conferência de imprensa, rebatendo a «narrativa» de que estaria de saída do Manchester United.

«Os adeptos não pararam de cantar. Não é normal, ou é difícil encontrar algo assim. Tantos maus momentos e os adeptos continuam a apoiar o treinador, quando a imprensa continua a dizer que eu vou ser despedido até ao Natal. Estamos focados no próximo jogo.»

«Por favor, continuem com essa narrativa, é o melhor para mim. Não vou aumentar o nosso objetivo, podem continuar com a vossa narrativa. Agora estamos focados em vencer o terceiro jogo de forma consecutiva. Precisamos de voltar às competições europeias. Mas este resultado não mudou nada. Somos a mesma equipa, mas a perspetiva exterior talvez tenha mudado», atirou.

Na análise ao dérbi, o treinador português admitiu que o resultado não significa que a exibição tenha sido de alto gabarito.

«Começámos muito bem, com o espírito correto, mas não estivemos bem em posse. Criámos e concedemos oportunidades. Ainda assim, gerimos bem o momento em que sofremos o golo do empate. Foi uma ótima vitória, mas não um jogo muito bom. O espírito foi bom.»

«Não tenho muitas vitórias, portanto este resultado é importante. E foi em Anfield. Não perdemos o foco e a vitória esteve também nesses pormenores, dos quais falo há meses. Vamos repetir este espírito na próxima semana. Este resultado foi também importante para os nossos adeptos, porque viram uma equipa diferente, na casa do campeão em título, o maior rival. Se mostrarmos este espírito todos dias – até nos treinos – vamos ganhar muitos mais jogos.»

«Devemos agir por instinto, sobretudo nos maus momentos. E é o que faço, é o mais importante num treinador. Por vezes, um jogador atravessa uma boa fase, mas o contexto do jogo não pede o seu perfil. Quando perco pontos sou o responsável», prosseguiu.

Questionado sobre o defesa Harry Maguire e o guarda-redes Senne Lammens, Amorim desdobrou-se em elogios.

«Neste clube há muita pressão, não é fácil. Todos têm a oportunidade de jogar pelo Man United. Alguns saem e a vida segue. O Maguire é importante para nós e hoje foi decisivo. Por tudo o que passou, serve de exemplo. [Senne Lammens] Mostrou muita qualidade, ganhámos também graças a ele.»

Este desfecho catapultou o Man United para o nono lugar, com 13 pontos – igualado com o Crystal Palace (8.º) – a dois pontos do Liverpool (3.º). No calendário de Ruben Amorim segue-se a receção ao Brighton (10.º), no sábado (17h30).