Depois de Bruno Fernandes, Cancelo e de Milner, Marcus Rashford foi outro jogadores dos clubes fundadores que criticou a criação da Superliga europeia. O internacional inglês do Manchester United publicou uma fotografia de uma tarja com uma frase de Matt Busby que está numa das bancadas de Old Trafford.



«O futebol não é nada sem os adeptos», lê-se na bandeira exposta no Teatro do Sonhos.



Desta forma, Rashford coloca-se ao lado dos adeptos dos red devils que criticaram a participação do clube na Superliga europeia. De resto, adeptos de City, Arsenal, Liverpool e Tottenham já se manifestaram contra a inclusão das suas equipas na nova prova de clubes.