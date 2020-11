Antigo futebolista e atual selecionador do País de Gales, Ryan Giggs negou as acusações de violência doméstica de que foi alvo pela namorada.

«O senhor Giggs nega todas as acusações de agressões feitas contra si», disse o porta-voz do treinador, em comunicado, acrescentando que a antiga glória do Manchester United vai colaborar com as autoridades e continuar a auxiliar as investigações em curso.

A Federação do País de Gales também já reagiu e refere apenas que está «ciente de um incidente envolvendo o seu selecionador nacional».

A polícia de Manchester deteve e interrogou Ryan Giggs na noite de domingo, por alegada violência contra a namorada, Kate Greville. Segundo as autoridades, a mulher sofreu ferimentos leves e não necessitou de tratamento hospitalar.

Para esta terça-feira estava marcada a conferência de imprensa em que Ryan Giggs deveria divulgar os convocados para os próximos compromissos da seleção, mas foi, entretanto, cancelada