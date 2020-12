Paul Scholes, figura histórica do Manchester United, veio a público garantir que Bruno Fernandes está num patamar superior ao serviço dos red devils.

«O que ele está a fazer é verdadeiramente fenomenal. Os números dele são ridículos, espero que continue assim», salientou o antigo médio.

Scholes admite até que gostaria de ter jogado com Bruno Fernandes: «Ele é melhor do que eu, é de uma casta diferente. Marca mais golos do que eu, cria mais golos do que eu... Gostaria de ter jogado com ele. Tem sido sensacional, faz a diferença.»