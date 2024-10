Nas primeiras palavras dirigidas aos adeptos do Manchester United enquanto treinador interino, Ruud van Nistelrooy agradeceu a Erik ten Hag pela oportunidade de regressar aos «Red Devils», mas também revelou «tristeza» pela saída do compatriota.

Na noite desta quarta-feira (19h45), o Manchester United receberá o Leicester nos «oitavos» da Taça da Liga. Por isso, a mensagem do treinador interino foi divulgada no programa deste jogo.

«Escrevo estas notas com um enorme misto de emoções. Erik ten Hag trouxe-me de volta ao Manchester United no verão e, embora tenha feito parte da equipa técnica apenas alguns meses, estarei sempre grato pela oportunidade e é com tristeza que o vejo partir.»

«Mesmo apenas como interino, será uma grande honra treinar o clube que amo durante o tempo que me for pedido. Continuarei a dar o meu melhor, seja qual for a função, para tentar dar a volta à nossa sorte. Vimos o potencial do plantel em alguns momentos desta época, mas claramente não o suficiente», escreveu Ruud van Nistelrooy.

Numa fase em que ocupa o 14.º posto da Premier League, o Manchester United aponta baterias à Taça da Liga. Em simultâneo, na Liga Europa, os «Red Devils» ainda não venceram.

A possibilidade de Ruben Amorim rumar a Manchester coloca em dúvida a duração deste ciclo de Ruud van Nistelrooy enquanto interino.