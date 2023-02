No espaço de poucas horas surgiram duas propostas para a compra da totalidade do Manchester United.

A primeira foi anunciada pelo Sheik Jassim bin Hamad al-Thani, presidente do Qatar Islamic Bank e filho do antigo Emir do Qatar, que emitiu um comunicado a anunciar ter feito uma proposta para adquirir a totalidade do clube para o «devolver aos dias de glória».

Horas depois, surgiu a notícia de uma segunda proposta, desta feita do britânico Jimt Ratcliffe, fundador da INEOS a entrar também na corrida pelo clube onde jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Ratcliffe, o homem mais rico da Grã-Bretanha, já tem investimentos no mundo do desporto, sendo dono dos franceses do Nice e acionista da equipa de Fórmula 1 da Mercedes. Há menos de um ano, o investidor tentou comprar também o Chelsea.