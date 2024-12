Momento emocionante este sábado em Old Trafford com o clube a prestar uma última homenagem a Kath Phipps, funcionária no clube desde 1968 e que, agora, entra para o domínio das lendas.

Os jogadores entraram em campo, para o embate com o Nottingham Forest, com uma coroa de flores, transportada por Bruno Fernandes, e uma bandeira onde se lia «obrigado Kath, lenda do United».

A antiga rececionista, que faleceu na passada quinta-feira, aos 85 anos, era uma das pessoas mais queridas no clube de Old Trafford que, este sábado, prestou-lhe a devida homenagem.

