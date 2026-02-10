Ainda não foi desta! O famoso adepto do Manchester United Franck Ilett (conhecido como «TheUnitedStrand») terá de esperar mais uns tempos para ir cortar o cabelo.

Com o empate frente ao West Ham de NES, na noite desta terça-feira, a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot não alcançou o quinto triunfo seguido e o desafio de Ilett, que dura há mais de um ano, não tem fim.

O adepto, recorde-se, prometeu que apenas voltaria a cortar o cabelo quando o Manchester United alcançasse meia dezena de triunfos consecutivos. Esse dia podia ser hoje, mas, ao fim de quatro vitórias consecutivas, a equipa de Carrick escorregou perante Nuno Espírito Santo.

O West Ham até marcou primeiro, e o adepto mal queria acreditar.