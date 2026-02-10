Manchester United
Há 33 min
VÍDEO: a reação do adepto do Man United ao golo que lhe boicotou o corte de cabelo
Franck Ilett terá de esperar mais uns tempos para ir ao barbeiro... E a culpa é do West Ham de Nuno Espírito Santo
TFR
Franck Ilett terá de esperar mais uns tempos para ir ao barbeiro... E a culpa é do West Ham de Nuno Espírito Santo
TFR
Ainda não foi desta! O famoso adepto do Manchester United Franck Ilett (conhecido como «TheUnitedStrand») terá de esperar mais uns tempos para ir cortar o cabelo.
Com o empate frente ao West Ham de NES, na noite desta terça-feira, a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot não alcançou o quinto triunfo seguido e o desafio de Ilett, que dura há mais de um ano, não tem fim.
O adepto, recorde-se, prometeu que apenas voltaria a cortar o cabelo quando o Manchester United alcançasse meia dezena de triunfos consecutivos. Esse dia podia ser hoje, mas, ao fim de quatro vitórias consecutivas, a equipa de Carrick escorregou perante Nuno Espírito Santo.
O West Ham até marcou primeiro, e o adepto mal queria acreditar.
O United ainda chegou a empatar, já depois dos 90, com um belo golo de Sesko. Porém, o empate não serviu. E Ilett volta à estaca zero, à espera das tão aguardadas cinco vitórias seguidas.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS