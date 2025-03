A qualificação para os “quartos” da Liga Europa embalou o Manchester United para o regresso aos triunfos na Premier League. A propósito da 29.ª ronda, na noite deste domingo, os comandados de Ruben Amorim venceram na visita ao Leicester (0-3).

Nos “Red Devils”, Diogo Dalot, Ugarte e Bruno Fernandes foram titulares.

No reencontro com Van Nistelrooy – interino antes de Amorim assumir o comando do Man United – o marcador foi inaugurado por Hojlund. Assistido por Bruno Fernandes, o avançado dinamarquês voltou a marcar, algo que não acontecia desde 12 de dezembro. Estavam decorridos 28 minutos.

Na etapa complementar, aos 51m, o jovem defesa Ayden Heaven, de 18 anos – que vivia a primeira titularidade na Premier League – foi obrigado a deixar o relvado de maca. Pouco depois, aos 57m, Garnacho marcou, mas em fora de jogo.

Numa fase em que o Leicester procurava o empate, o avançado argentino marcou, aos 67 minutos, assistido por Bruno Fernandes.

Para terminar em beleza, o médio português marcou, num remate desferido fora da área, em cima do minuto 90. A assistência pertenceu a Diogo Dalot.

A melhor época de Bruno Fernandes pelo Man United aconteceu em 2020/21 – 28 golos e 18 assistências em 58 partidas. Por agora, totaliza 16 golos e 15 assistências em 44 jogos.

Ao aproveitar os deslizes de West Ham, Everton e Tottenham, o Manchester United subiu ao 13.º lugar, com 37 pontos, a dez da zona europeia. Segue-se a visita ao Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo e Jota Silva (3.º), a 1 de abril.

Quanto ao Leicester, segue em lugar de despromoção (19.º), com 17 pontos, em igualdade com o Ipswich (18.º). A zona segura está à distância de nove pontos.