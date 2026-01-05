VÍDEO: de saída do Man United, Amorim passeia com a esposa junto a casa
Treinador português mostrou-se bem-disposto e foi brindado com votos de sucesso
Horas depois de oficializada a saída do Manchester United, Ruben Amorim surgiu sorridente e acompanhado pela esposa junto à casa em Cheshire. O casal português deu um passeio ao princípio da tarde e o treinador mostrou-se bem-disposto e cordial com os fotógrafos presentes no local. Ruben Amorim recebeu votos de sucesso para o futuro.
Ao cabo de 21 jogos na época, o timoneiro de 40 anos conseguiu oito vitórias, totalizando 24 triunfos em 63 partidas, no ciclo que durou 14 meses. Como adiantado pelo Maisfutebol, Amorim deverá permanecer sem clube até ao verão.
O Manchester United é sexto classificado da Premier League, com 31 pontos, igualado com o Chelsea (5.º), e visita o Burnley (19.º) na quarta-feira (20h15). Darren Fletcher é o treinador interino.