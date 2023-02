Alguns adeptos do Manchester United protagonizaram no domingo um momento ternurento com o filho de Fred, instantes após o brasileiro ter feito a assistência para o 2-0 no jogo frente ao Leicester.

Enquanto o pequeno Benjamim, festejava no camarote o passe certeiro do pai, alguns dos fãs dos red devils viraram-se para trás para celebrar com o pequeno de apenas quatro anos.