Parece quase uma 'sina' que envolve o Manchester United. Leni Yoro fez 44 jogos na época passada, não teve praticamente nenhum problema físico, mas bastaram algumas semanas para se lesionar com gravidade em Inglaterra.

Leny Yoro lesionou-se ao fim de dois jogos com o Manchester United, e enfrenta agora uma paragem de três meses, segundo anunciou o clube.

Apesar disso, o defesa-central irá manter-se com os restantes companheiros de equipa, no estágio que decorre nos Estados Unidos da América. Yoro custou 60 milhões de euros ao United, vindo do Lille.

Rasmus Hojlund também está lesionado durante seis semanas, pelo menos, e não é opção para Erik Ten Hag.