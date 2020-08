Ole Gunnar Solskjaer confirmou nesta quarta-feira que Alexis Sánchez vai deixar o Manchester United, a título definitivo. O avançado chileno prepara-se para rescindir com o clube inglês, recebendo uma compensação pelos anos que restavam no contrato (até junho de 2022), e assinar por três épocas pelo Inter de Milão.



O jogador de 31 anos esteve cedido ao Inter na temporada 2019/20, marcando três golos em 29 jogos. O Manchester United deixará sair Alexis a custo zero, poupando assim no elevado salário que o chileno recebe desde janeiro de 2018, quando foi contratado ao Arsenal por 34 milhões de euros.



«Posso confirmar que ele já aceitou a mudança e nós também. O Alexis gostou do seu tempo lá, eles gostaram dele, portanto será um bom movimento para ele. Desejo-lhe o melhor. É um jogador de topo e queremos vê-lo a jogar ao mais alto nível. Por alguma razão, não vimos o melhor dele aqui, mas é um grande profissional e desejamos-lhe o melhor», salientou Solskjaer.