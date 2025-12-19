Alex Ferguson diz que o Manchester United está a passar por um ciclo muito difícil e pode precisar de mais «dez anos» para voltar a ser campeão em Inglaterra, mas também diz que admira a personalidade de Ruben Amorim.

Declarações produzidas numa entrevista à Press Box em que o antigo treinador escocês também fala de Cristiano Ronaldo e dos candidatos a vencer o Mundial 2026.

O antigo treinador do United começa por manifestar-se desiludido, depois de ter assistido ao último jogo em Old Trafford, em que a equipa de Ruben Amorim empatou com o Bournemouth (4-4) depois de ter estado por três vezes em vantagem.

«Ele [Ruben Amorim] é boa pessoa. Não é fácil. Lembro-me de olhar para trás, para o meu próprio tempo lá, começando quando o Liverpool estava no auge. Era um clube fantástico, tinha ganho a Liga dos Campeões por quatro vezes e tudo mais, mas depois levou 31 anos para ganhar o campeonato novamente», começa por referir o treinador de 83 anos.

O antigo treinador evocou o tempo em que o Liverpool demorou para regressar à ribalta, numa comparação com o que pode estar a acontecer também com o United que já não chega ao título há mais de dez anos, desde 2013.

«Agora estamos na mesma situação. Podem ser dez anos, podem ser 11 anos, por causa desse ciclo. Temos de pensar cuidadosamente e garantir que as contratações sejam melhores do que já foram», acrescentou.

Apesar de tudo, o Manchester United até tem conseguido alguns bons resultados e está, nesta altura, na sexta posição, a apenas dois pontos do Chelsea, que é quarto. «Acho que a contratação do guarda-redes [Senne Lammens] fez a diferença. Ele é jovem, com 23 anos, é rápido, um rapaz grande, tem boa técnica com os pés e com as mãos e acho que isso ajuda. Acho que eles precisavam desse jogador. O United sempre teve jogadores inspiradores ao longo dos anos. Acho que isso ajudou», comentou.

Além de Lammens, Ferguson destaca mais dois reforços importantes. «Os outros dois, [Bryan] Mbeumo e [Matheus] Cunha, parecem que vão contribuir para a recuperação da nossa forma», acrescentou.

O antigo treinador comentou ainda a recente entrevista de Cristiabo Ronaldo ao jornalista Piers Morgan em que o internacional português recordou os velhos tempos no United.

«Foi fantástico. Você encontra jogadores excecionais ao longo da vida. Ele tinha 17 anos, mas percebia-se que havia algo especial nele — não apenas a sua habilidade, mas também seu desejo de ser o melhor. Em todos os treinos, ele praticava a marcação de livres. Era fenomenal», destaca.

Na mesma entrevista, Cristiano Ronaldo também fala na ambição de vencer o Campeonato do Mundo. «Portugal tem bons jogadores. Eu sempre penso no Brasil no Campeonato do Mundo. Eu treinei dois jovens gémeos brasileiros, Rafael e Fábio. Eles eram excelentes nos treinos todos os dias, nunca usavam calças para o frio. Têm uma garra peculiar. Você vê-os na praia por horas e horas todas as noites a jogar. Acho que quem vencer o Brasil vencerá o Campeonato do Mundo», destacou ainda Alex Ferguson.