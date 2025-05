Ruben Amorim não escondeu a frustração depois do Manchester United ter consentido mais uma derrota na Premier League, desta vez no campo do Brentford (3-4), num jogo em que o treinador português voltou a poupar os principais jogadores, a poucos dias do segundo jogo das meias-finais da Liga Europa, em casa, diante do Athletic Bilbao.

Um jogo emocionante, com a equipa de Old Trafford a marcar primeiro, mas depois a permitir a reviravolta da equipa da casa que chegou a estar a vencer por 4-1. Nos instantes finais, o United ainda reduziu a diferença para 3-4, mas já não conseguiu chegar aos pontos.

«Começamos bem, controlámos bem o jogo, mas, depois, nos pontapés de canto, puxaram-nos para trás, sofremos um golo com um jogador no chão. Depois do intervalo, na segunda parte, quando estávamos perto do empate, sofremos um golo, desligámos e sofremos outro golo. Muito parecido àquilo que fazíamos no início», começou por destacar Ruben Amorim, no final do jogo, em declarações à DAZN.

Foi o sexto jogo consecutivo do United na Premier League sem conseguir vencer, mas a equipa de Old Trafford, com dois golos nos instantes finais, ainda ameaçou o empata. «Depois demos a volta, marcámos dois golos, mas já não tivemos tempo para mais. Os jogadores, principalmente os miúdos, deram uma boa resposta, mas não chegou», acrescentou ainda o treinador.

Além do mau resultado, Amorim pode ter perdido ainda Matthijs de Ligt que saiu com queixas, ao que tudo indica, com uma lesão no joelho que pode comprometer o resto da temporada. Ruben Amorim levou as mãos à cabeça e não escondeu a preocupação com o central neerlandês. «Obviamente, mas não é só para quinta-feira. Ainda não sabemos o que é, mas quando são situações no joelho, ficamos sempre preocupados. Já tivemos o problema do Zirkezee e complica-se tudo, não só em termos desta época, mas também para a próxima», comentou.

Um jogo em que Amorim promoveu nove alterações em relação ao triunfo sobre o Athletic Bilbao (3-0), no jogo da primeira mão da meia-final da Liga Europa. «O que nós pretendemos é salvar os jogadores. Já estamos no fim da época. O Mazraoui, por exemplo, fez os jogos todos, mesmo durante o Ramadão e agora está com sobrecarga. Temos de poupar os jogadores senão não vão aguentar este fim de temporada. Já não vamos à Europa pelo campeonato, portanto temos de tomar um risco que é a Liga Europa e temos de nos focar nisso», referiu.

A fechar a entrevista rápida, Ruben Amorim fez ainda menção ao dia da Mãe que se festeja este domingo em Portugal. «Não deixei à minha mulher, aqui em Inglaterra o dia é diferente, mas deixei à minha mãe, com um ramos de flores e tudo», referiu ainda.