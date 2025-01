Ruben Amorim reagiu a mais um desaire do Manchester United, desta vez, em casa, diante do Brighton (1-3), com declarações fortes na conferência de imprensa, assumindo que está a obter resultados piores do que Erik Ten Hag e que está a conduzir a pior equipa de sempre da história do clube de Old Trafford.

«Em dez jogos da Premier League ganhámos apenas dois, sei disso. Imaginem o que representa isto para um adepto do Manchester United. Imaginem o que isto é para mim. Estão a levar com um treinador que perde mais do que o treinador anterior, tenho perfeita noção disso, mas, como disse, não vou mudar aconteça o que acontecer», começou por referir o treinador português em conferência de imprensa.

Para Ruben Amorim, não há dúvidas em relação ao momento negativo da equipa e o técnico enfatiza isso mesmo para, depois, encetar a ambicionada mudança. «Sei que podemos ter sucesso, mas precisamos de sobreviver a este momento porque eu não sou ingénuo. Somos, talvez, a pior equipa de sempre do Manchester United, sei que vocês [jornalistas] querem títulos, mas estou a dizer isto porque primeiro temos de nos aperceber disso, para depois mudar. Aqui está o vosso título», atirou ainda.