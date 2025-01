O Manchester United regressou este domingo às vitórias ao bater o Fulham de Marco Silva por 1-0, mas o treinador da equipa de Old Trafford não embandeirou em arco, pelo contrário, voltou a dizer que ainda há muito por fazer, recusou um pedido de folga da parte dos jogadores e vai trabalhar no dia em que comemora 40 anos.

«Os jogadores pediram folga para amanhã. Não lhes dei, vamos treinar, porque é o meu aniversário e o meu presente é trabalhar com os jogadores que não jogaram. Vai ser fantástico porque ganhámos. Depois vou jantar com os meus filhos», destacou o treinador numa primeira declaração ao canal do clube.

Já sobre o jogo, em declarações à DAZN, Amorim confessa que o United, este domingo, foi «feliz». «Neste momento é tudo muito difícil. Hoje acabámos por ser felizes, num jogo muito dividido, depois de termos dado tempo à equipa para marcar», referiu.

Uma vitória fora de casa importante, sobretudo, depois do desaire em casa diante do Brighton. «Este resultado tem um grande significado. Qualquer ponto é importante, sobretudo sendo uma vitória como esta noite, depois do momento muito difícil em casa com o Brighton. A entrega foi boa e deixou-me contente, mas estamos a anos-luz do que queremos fazer», insistiu.

O treinador destacou ainda o pouco tempo que tem para trabalhar com a equipa entre cada jogo. «Não temos tempo para trabalhar, é só preparar os jogos, temos de aproveitar estes resultados para trabalhar em cima deles. É uma fase muito difícil quando não se ganha. Não estava habituado a isto. É um mundo completamente novo para mim, sobretudo porque não tenho tempo para treinar e mudar o que quero mudar. Resta-nos ganhar. Obviamente vou dormir melhor hoje», acrescentou ainda.