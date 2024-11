Ruben Amorim, na sua primeira entrevista como treinador do Manchester United, às plataformas do clube, anunciou que está determinado em «colocar o clube no lugar onde pertence», ou seja, na luta pelos principais títulos em Inglaterra.

«Vou tentar fazer tudo para colocar este clube no lugar onde pertence. Acredito muito que o vamos conseguir», destacou o antigo treinador do Sporting numa entrevista realizada em andamento, em vários setores do Estádio de Old Trafford.

O novo líder do United quer que os jogadores voltem a sentir o peso da história do clube, não só pelo recorde de vinte títulos na Premier League e para os três Taças dos Campeões, mas também para o desastre de Munique e a glória sob o comando de Matt Busby.

«Olhamos para os troféus e vimos a tragédia que temos como clube. Entendes a história, depois da queda do avião em Munique fomos campeões europeus. É importante colocar esse tipo de força na equipa. Quando os jogadores chegam aqui, devem fazer a mesma digressão. É muito importante. É preciso sentir que isto é o Manchester United», destacou

Por falar em história, Ruben Amorim recordou que jogou duas vezes em Old Trafford, uma pelo Benfica, outra pelo Sp. Braga. «As memórias não são boas. Não ganhei e gosto de ganhar. Isto é muito importante para mim, divertir-me, mas ganhar. Lembro-me do público. Estávamos a ganhar por 2-0 com o Sp. Braga, mas depois os adeptos apareceram e acabou tudo para nós. Perdemos esse jogo [2-3]. Por isso, este é um sítio especial», contou.

Apesar de muitos internacionais estarem ao serviço das respetivas seleções, como são os casos de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, Amorim já conheceu alguns dos jogadores que vai comandar, como foram os casos de Kobbie Mainoo, Luke Shaw e Mason Mount, todos a recuperarem de problemas físicos

Amorim considera que a melhor forma de conquistar os adeptos é com vitórias e bom futebol. «Sabemos que precisamos de tempo, mas temos de ganhar tempo. Ganhar tempo é ganhar jogos. Mas o mais importante para mim é a identidade. Por isso, desde o primeiro dia, vamos começar com a nossa identidade. Claro que vamos preparar os jogos, mas vamos concentrar-nos muito no nosso modelo de jogo. O mais importante para mim neste momento é criar os princípios, a identidade e o caráter que tivemos no passado. Vamos concentrar-nos muito no nosso modelo de jogo - como jogar, como pressionar, essas pequenas coisas. Não podemos ir a cem por cento em cada detalhe porque, de início, será confuso para os jogadores, mas se eu tiver que dizer uma coisa, o meu objetivo principal, o meu primeiro objetivo, é a identidade», destacou.

Apesar dos adeptos estarem desiludidos com os resultados da equipa nos últimos anos, Amorim diz que sente que já existe uma ligação forte e até entusiasmo em redor da nova equipa técnica. «Queremos fazer algo especial num clube especial – esse foi um ponto chave. Quando o Manchester United me falou sobre seus planos, fiquei animado. Sabemos que se a equipa jogar bem e vencer os jogos, tudo ficará muito melhor e as pessoas realmente começarão a acreditar no novo estádio e nas novas ideias», destacou.

Já junto ao relvado do Teatro dos Sonhos, Amorim diz que é possível sentir a história do clube. «É engraçado, mas sinto-me muito relaxado. Provavelmente porque ainda não é dia de jogo. Quando é dia de jogo, torno-me uma pessoa diferente. Mas agora não sinto esse peso. Estou muito descontraído. Sinto que estou onde devia estar. É esse o meu sentimento», acrescentou.

A fechar a entrevista, Amorim diz-se inspirado pela história do clube e honrado pelo convite do clube inglês. «É uma verdadeira honra estar aqui. Vou fazer tudo por esta equipa e por este clube. Acredito muito que o vamos conseguir», referiu ainda.