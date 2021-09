Ole Gunnar Solskjaer saiu em defesa de Bruno Fernandes depois da derrota do Manchester United frente ao Aston Villa, na qual o médio português falhou um penálti nos minutos finais.

O técnico dos red devils revelou que a decisão de quem bate os penáltis é tomada antes do jogo e criticou o comportamento dos jogadores do Villa.

«Em primeiro lugar, eles rodearam a marca de penálti e o Bruno, não gostei disso. O Bruno costuma ser muito bom nestas situações, infelizmente falhou esta», disse, no final da partida, à Sky Sports.

Solskjaer voltou a falar do assunto na conferência de imprensa. «Antes do penálti, todos apostariam a sua hipoteca no Bruno. O que não gostei foi a maneira como os jogadores do Villa rodearam a marca de penálti. Claramente funcionou, mas não é bom ver isso. E a decisão de quem bate os penáltis é tomada antes do jogo, sim», atirou.