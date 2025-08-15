Dimitar Berbatov, antigo avançado do Manchester United entre 2008 e 2012, recordou a relação com Cristiano Ronaldo e Nani, com quem partilhou o balneário nos Red Devils. Em entrevista à Agência Lusa, o internacional búlgaro começou por salientar a disciplina do atual jogador do Al Nassr.

«Vi logo o quão dedicado era ao treino e também à recuperação. Depois do treino acabar, trabalhava o remate ou os movimentos para dentro. Toda a gente via a dedicação e a crença que tinha para se tornar num dos melhores, o que aconteceu. No relvado, era fenomenal pela forma como corria, driblava e aparecia na posição certa para marcar», recordou.

Berbatov afirmou ainda ser «inacreditável» a «forma profissional» como se cuidava Ronaldo. «Por isso, se tornou o que tornou», reforçou.

No que toca a Nani - que terminou a carreira em dezembro de 2024 - o búlgaro recorda o amigo com quem «brincava» muito nos treinos, sem pôr de lado a seriedade do trabalho. Lembrou, ainda, algumas das assistências do antigo internacional português.

«Tive um ótimo entrosamento com ele. Alguns dos meus golos mais bonitos surgiram de assistências dele. Aquele golo de "bicicleta" ao Liverpool foi na sequência de um cruzamento dele. Alguns dos meus pontapés de "tesoura" também tiveram origem em cruzamentos dele», rematou.

Berbatov olhou ainda para o futuro o Manchester United, agora sob liderança do português Ruben Amorim. O antigo avançado salientou a dificuldade de substituir Alex Ferguson, mas lançou um desafio ao novo técnico da equipa: estar nos lugares cimeiros da tabela.

«Com Ruben Amorim na liderança, esperamos voltar a vencer. Não vai ser fácil, mas precisamos de fazer melhor do que na última época, que foi muito má. O Ruben está a preparar a nova época e tem finalmente tempo para construir a equipa à sua maneira. Esperamos que seja a época em que o United esteja lá em cima, onde pertence, entre as melhores equipas, a lutar pelo título», afirmou.

O antigo jogador olha para Ruben Amorim como alguém disciplinado e que já está a mudar a mentalidade e a cultura do clube. No entanto, alerta que aquilo que conta são os resultados.

«Temos de esperar que o sistema em que está a jogar funcione. Enquanto tiver bons resultados, toda a gente estará satisfeita. Se não tiver resultados, o primeiro a arcar com as consequências é sempre o treinador. O futebol funciona assim. Julgo que está a mudar a mentalidade e a cultura no clube. Do que vi, é disciplinado para com os jogadores, dentro e fora do relvado», atirou.

O antigo ponta de lança deixou ainda umas palavras a Bruno Fernandes, a quem reconhece capacidade de liderança. «É o capitão e o líder. É o jogador que faz a diferença com os seus passes, com os seus golos, com a forma como lê o jogo. Fora do relvado, não sei como é, porque não faço parte do plantel. Acredito que seja o jogador que todos ouçam, pela experiência».

Enquanto jogador, Berbatov representou ainda clubes como o Tottenham e o Fulham. O internacional búlgaro deixou, também, palavras aos portugueses que lá andam.

Começou por enaltecer a ida de João Palhinha para o Tottenham. «Acho o Palhinha uma excelente contratação. É um médio que corre, que defende, que passa e que também consegue marcar», atirou.

No que toca ao Fulham, elogiou o «trabalho fantástico» que Marco Silva está a realizar, contribuindo para dar «credibilidade» aos treinadores portugueses. Berbatov lançou, ainda, um outro desafio. «Eventualmente lutar por um lugar nas competições europeias», concluiu.