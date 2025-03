Mason Mount regressou aos treinos do Manchester United, na manhã desta quarta-feira, passados três meses de ter contraído uma lesão no tendão.

O avançado de 26 anos não jogava desde o dérbi com o Manchester City, a 15 de dezembro do ano passado, no qual saiu lesionado aos 14 minutos. Apesar do regresso, Ruben Amorim não deverá poder contar com o jogador para o jogo desta quinta-feira com a Real Sociedad, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa (1-1 na primeira mão).

Também Manuel Ugarte regressou ao trabalho. O ex-Sporting já recuperou da lesão contraída na derrota dos «red devils» frente ao Fulham, para a Taça de Inglaterra.

Por outro lado, Harry Maguire e Leny Yoro não treinaram nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.