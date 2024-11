Bruno Fernandes abriu caminho para a vitória do Manchester United sobre o Leicester (3-0), naquele que foi o último jogo da equipa de Old Trafford na transição entre Erik Ten Hag e Ruben Amorim. No final do jogo, o internacional português deu conta do «entusiasmo» do plantel pela chegada do novo treinador.

«Estamos todos entusiasmados, é um momento de transição. É um treinador que mudou o Sporting junto com a estrutura, colocou o clube no lugar que merece e esperemos que faça isso mesmo aqui. Queremos fazer aqui juntos o mesmo percurso que ele fez no Sporting», destacou o influente médio em declarações à DAZN.

Bruno Fernandes fez o mesmo percurso, do Sporting para o United, mas já há seis temporadas e acaba de completar 250 jogos pela equipa de Old Trafford. «É sempre um marco importante, gosto de jogar pelo United, sempre quis jogar aqui. São muitos jogos, podiam ser mais quinze, falhei quinze jogos nestes anos todos. Chegar a este marco num clube tão grande é importante, poder coroá-lo com um golo é ainda melhor», comentou.

Bruno Fernandes marcou o primeiro golo frente ao Leicester e também está na origem do segundo, um autogolo Kristiansen que desviou o pontapé do português. «Estava agora a dizer à malta da Premier League que me dão mais entrevistas do que golos, podiam ter-me dado aquele segundo golo. Há quem diga que ia para fora, eu toquei na bola, mas o mais importante é que entrou. Estou feliz pelo resultado, era o mais importante, estamos agora a começar a nossa caminhada, tardou a começar bem, mas está a melhorar», referiu ainda.