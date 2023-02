Bruno Fernandes brilhou na vitória do Manchester United frente ao Nottingham Forest, que carimbou o apuramento dos red devils para a final da Taça da Liga.

No 2-0 de Fred, o médio português desequilibrou o lance com um cruzamento de trivela para Rashford. No final, Bruno afirmou que aprendeu com... Ricardo Quaresma.

«Aprendi com o Quaresma. Tive um grande professor em Portugal. Temos de aprender com os jogadores, aprender os truques, usá-los. Tal como o Shaw disse, acertar um em 20 não é mau», disse à Sky Sports, a sorrir.