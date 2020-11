Bruno Fernandes obteve um dado histórico na Premier League, com o último jogo que fez pelo Manchester United.

É a própria página da liga inglesa que informa que o internacional português tem uma estatística nos jogos fora de casa que ninguém conseguiu obter desde 1992, ano em que se fundou a Premiership.

Diz a liga que Bruno Fernandes é o jogador que, nos dez primeiros jogos que um futebolista fez fora de casa na Premier League, teve maior participação em golos. Ou, simplificando, o internacional português influenciou 15 golos do United longe de Old Trafford no campeonato: apontou 10 e fez cinco assistências.

Na última partida, frente ao Everton em Goodison Park, o camisola 18 do United marcou duas vezes e assistiu Cavani numa vitória por 3-1.